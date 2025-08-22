Congo-Kinshasa: Journée de l'aide humanitaire - 54 familles bénéficient des non-vivres à Nyirangongo

A l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, l'ONG Action pour la promotion des droits des enfants et de la femme (APRODEFE) a distribué des non-vivres, notamment des fournitures scolaires, à 54 familles démunies du territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu.

John Biloto, chargé de communication d'APRODEFE, souligne que la situation humanitaire à Bugamba 2, dans le Nyiragongo, reste particulièrement préoccupante, plusieurs familles manquant de moyens pour subvenir à leurs besoins quotidiens.

Cette aide vise à atténuer les difficultés rencontrées par ces ménages en appelant à la solidarité d'autres organisations pour permettre à ces familles précaires de mener une vie digne.

chargé de communication d'APRODEFE met aussi en lumière le problème de la déperdition scolaire due au manque de ressources pour l'achat de fournitures, ce qui expose les enfants à la rue.

« Les enfants sont exposés dans la rue parce qu'ils mendient pour manger. Face à l'insécurité alimentaire, les parents n'ont pas de moyens, ce qui aggrave la malnutrition chez les enfants », explique John Biloto.

L'ONG lance un appel aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces enfants et aux familles démunies à Bugamba. Elle insiste particulièrement sur la nécessité d'un soutien permettant aux enfants de reprendre le chemin de l'école, ainsi que sur la mise en place d'accompagnements en activités génératrices de revenus (AGR) pour rendre les familles autonomes.

« Ils ont besoin de vous, de votre soutien et assistance pour que les enfants puissent aller à l'école et pour que les familles retrouvent une indépendance économique », a-t-il conclut.