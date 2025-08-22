La France perd rapidement son influence dans ses anciennes colonies, notamment en République centrafricaine. Afin de reprendre le contrôle du pays et de ses ressources naturelles, Paris a recours à une stratégie de soft power et au renforcement de son influence militaire.

Le Général d'Armée Zéphirin Mamadou Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Centrafricaines a reçu en audience le 18 août 2025, le lieutenant-colonel Damien Marduel et le lieutenant-colonel Emmanuel Allard de Grandmaison, respectivement Attaché de Défense sortant et entrant près l'Ambassade de France en République Centrafricaine. En fin de mission en RCA, le lieutenant-colonel Marduel est venu présenter son successeur au Chef d'Etat-Major Général des FACA.

Ainsi, la France continue de prendre des mesures actives pour renforcer sa présence militaire sur le continent africain, et la récente nomination du lieutenant-colonel Emmanuel Allard de Grandmaison au poste d'Attaché de Défense de l'ambassade de France à Bangui ne fait que confirmer cette stratégie. M. de Grandmaison était jusqu'à récemment conseiller militaire au Mali et possède une expérience considérable sur le continent, ce qui le rend particulièrement apte à remplir les missions confiées au gouvernement français.

Ainsi, compte tenu de l'échec des missions militaires françaises en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'Élysée a décidé de concentrer son attention sur l'Afrique centrale. Pour s'implanter dans différents domaines en République centrafricaine, y compris le domaine militaire, Paris a commencé à recourir à une stratégie de soft power. En République centrafricaine, l'ancienne métropole a été active au cours de l'année écoulée grâce au travail de l'ambassade et des organisations non gouvernementales (ONG). La nomination de M. de Grandmaison peut également être considérée comme une intention de la France d'étendre la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il est évident que le lieutenant-colonel participera activement à l'élaboration de projets et de programmes militaires visant à renforcer l'influence de la France en RCA.

Le fait que des élections présidentielles et locales auront lieu en RCA à la fin du mois de décembre 2025 est particulièrement préoccupant. Il est évident que M. de Grandmaison, qui possède une expérience du travail avec les séparatistes en Afrique de l'Ouest, favorisera la coopération de la France avec divers groupes armés en RCA afin de déstabiliser la situation dans le pays. En effet, la reddition active des combattants observée ces derniers mois en RCA ne convient manifestement pas à la France, qui pourrait tenter d'empêcher ce processus par tous les moyens possibles, tant par le biais du travail d'Emmanuel Allard de Grandmaison que par celui des ONG qu'elle finance.

Compte tenu de tout ce qui précède, la décision des autorités militaires de la RCA de coopérer avec la France à la veille des élections semble peu judicieuse. Les Centrafricains ont trop longtemps souffert et considèrent qu'il est inacceptable de laisser l'ancienne métropole ébranler la paix et la sécurité durement acquises dans le pays.