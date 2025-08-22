Cameroun: Une maison digitale à BUEA pour l'immersion numérique des femmes de la région du sud-ouest

Il s'agit de 22ème « Maison Digitale » offerte par la Fondation Orange dans le cadre de son engagement à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles par le numérique. Ce lieu dédié à l'inclusion, fruit du partenariat avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, est destiné à sortir les femmes de la dépendance et leur garantir une meilleure insertion sociale par leur appropriation des opportunités offertes par le numérique.

Pour ce qui est de Buea, ce sont des milliers de femmes qui auront droit aux cours qui y seront dispensés, soutenus par des modules axés sur la promotion de l'inclusion économique des femmes du Cameroun en initiant celles qui en auront besoin, à l'outil informatique et/ou en les familiarisant avec les outils numériques et les logiciels de base. Au terme du temps fixé pour leurs formations, la bureautique, la gestion financière par le biais des logiciels et applications adaptés et les TIC n'auront plus de secret pour les pensionnaires de la « Maison Digitale Orange de Buea » qui, à l'instar de leurs sœurs des autres régions où le projet a déjà pris corps

La « Maison Digitale Orange » de Buea, logée dans l'enceinte du CPFF de la ville sise au quartier Buea Town, sera ouverte aux associations et réseaux des femmes inscrites au programme. Ces partenaires joueront un rôle d'encadrement essentiellement axé sur le suivi et l'évaluation de ce dernier. Il leur sera octroyé à chacune une subvention pour l'organisation de sessions de formations des formateurs, dont les missions principales seront d'assurer des formations basiques en gestion financière à l'attention des femmes et jeunes filles exerçant des activités génératrices de revenus. Ces structures d'accompagnement s'assureront de l'appropriation véritable des outils et formations dispensées à leurs apprenantes de même qu'elles se chargeront d'assurer le suivi sur le terrain de l'implémentation des contenus des formations et du développement des projets présentés des bénéficiaires.

Pour Alain-Blaise Batongue, Directeur des Affaires Institutionnelles d'Orange Cameroun, « il était question de confirmer l'engagement d'Orange Cameroun et sa Fondation à former des femmes vulnérables, sans qualification et sans emploi pour en faire dans une période allant de 6 mois à 1 an maximum durant laquelle il leur seront dispensées les rudiments indispensables quelques soit leur niveau dans le but d'acquérir des connaissances et qualifications pour lancer des activités génératrices de revenus, des actrices de premier rang, contributrices aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour le développement de leurs familles et de leurs régions ».

Mme Lucia Ediage Sona, Déléguée Régionale du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour la region du Sud-Ouest, estime que « Grâce à cette Maison Digitale et les technologies dont elle est porteuse, les groupes d'intérêt comme les associations de femmes qui vont l'animer existent un peu mieux. Elle permettra le développement d'échanges dans plusieurs domaines et cela est d'autant bénéfique qu'il est aujourd'hui nécessaire dans notre pays, de développer les capacités de chacun par l'enseignement et la formation pour exploiter les merveilles du numérique garantissant une ouverture sur le monde».

Mme Vanessa Mbong Mbembe s'exprimant au nom de Monsieur le Gouverneur « Les femmes de la région du Sud-Ouest désormais bien attelées au train de la transformation numérique, savent pouvoir compter sur l'accompagnement des pouvoirs publics et du partenaire de référence en la matière qu'est Orange qui, à travers sa fondation, se distingue en apportant des solutions qui font bouger les lignes sur les plans économique, sociétal et culturel. L'inauguration ce jour de la « Maison Digital Orange » de Buea Town me donne l'agréable occasion de saluer chaleureusement l'engagement et la détermination de cette entreprise citoyenne dont les actions s'inscrivent en droite ligne de la politique sociale prônée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, dont l'objet fondamental est l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises ».

Pour la fondation Orange Cameroun « La formation de la femme du Sud-Ouest est un enjeu majeur pour assurer le développement de cette région et relever le défi de la révolution numérique qui va servir à accélérer la croissance et favoriser l'émergence de nouveaux secteurs d'activités générateurs d'emplois et donc de richesse. Cultiver chez elles une conscience de la technologie numérique et ses ouvertures infinies, c'est leur donner les moyens d'interagir au mieux avec leur propre environnement dont elles participent plus activement à l'évolution. Les changements sociologiques et économiques auxquels elles font face, nous imposent de réinventer sans cesse des solutions adaptées et évolutives qui tiennent compte des réalités locales.

Cette « Maison Digitale », la 22ème du genre depuis le déploiement de ce programme en terre camerounaise, où seront développées des formations et solutions sur mesure et des programmes innovants avec des encadreurs de qualité, sont la réponse idoine pour relever le défi de l'autonomisation de la femme par l'inclusion numérique. Nous en sommes aujourd'hui à près de 400 000 000 de francs CFA consacrés à ce programme et les retours que nous avons en terme de femmes formées, de commerces et activités lancées autant que la satisfaction des bénéficiaires et leurs familles, sont pour nous des encouragements à aller encore de l'avant ».