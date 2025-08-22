Cameroun: Conseil constitutionnel - Une pluie d'irrecevabilités relance le débat démocratique

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a de nouveau occupé le devant de la scène en rejetant une série de recours introduits par plusieurs formations politiques, dont le SDF et le FSNC. Cette vague de décisions, qualifiée par certains d'« avalanche d'irrecevabilités », soulève une interrogation centrale sur l'avenir du pluralisme et la solidité de l'État de droit dans un contexte électoral marqué par la méfiance et les tensions.

Les audiences du Conseil constitutionnel, instance suprême chargée de trancher les contentieux électoraux, sont suivies avec une attention particulière, car elles déterminent la validité des candidatures et des résultats. Mais la multiplication des rejets met en lumière une double lecture : d'un côté, la rigueur procédurale présentée comme garante de la stabilité institutionnelle, de l'autre, le sentiment croissant d'exclusion ressenti par une partie de l'opinion publique et de la classe politique. Pour les formations dont les recours ont été invalidés, ces décisions nourrissent la perception d'un système verrouillé et d'un espace démocratique de plus en plus restreint.

Cette situation pose la question de la crédibilité du processus électoral. Si la légalité est invoquée pour justifier ces rejets, la légitimité politique et sociale devient le véritable enjeu. En effet, dans une démocratie, la confiance repose non seulement sur le respect des règles juridiques, mais aussi sur la capacité des institutions à garantir une compétition perçue comme équitable. Or, chaque décision d'irrecevabilité est interprétée par les citoyens comme un signal supplémentaire du manque d'ouverture, renforçant le désenchantement politique déjà bien ancré dans la société camerounaise.

Le rôle du Conseil constitutionnel est donc de plus en plus scruté. Ses juges, considérés comme les gardiens de la Constitution, sont appelés à jouer un rôle qui dépasse la stricte technique juridique pour contribuer à la consolidation d'un climat de confiance. Le rejet systématique des recours peut apparaître comme un affaiblissement du pluralisme et raviver le débat sur la neutralité et l'indépendance de l'institution.

En définitive, la « pluie d'irrecevabilités » prononcée par le Conseil constitutionnel n'est pas seulement une affaire juridique. Elle cristallise les doutes sur l'avenir démocratique du pays, accentue la fracture entre gouvernants et citoyens, et interroge la capacité des institutions à s'imposer comme des arbitres impartiaux. Pour que l'avenir démocratique du Cameroun soit assuré, il est urgent de restaurer la confiance dans le jeu politique et de replacer l'intérêt général au-dessus des calculs partisans.