Madagascar: Malgaches à l'extérieur - La diaspora aux Comores réclame une ambassade à Moroni

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

La voix de la diaspora malgache s'élève aux Comores. Selon un quotidien local, les ressortissants malgaches installés à Moroni, qui représentent près de 80 % des étrangers vivant dans l'Union des Comores, exhortent Antananarivo à ouvrir une ambassade dans la capitale comorienne.

Une revendication jugée urgente afin de simplifier leurs démarches administratives et de renforcer les liens entre les deux îles soeurs. Leur appel souligne une réalité paradoxale selon laquelle les Malgaches sont la première communauté étrangère aux Comores, mais aucun poste diplomatique malgache n'existe sur place.

Madagascar dispose pourtant de représentations à Maurice, en Algérie, au Maroc, en Afrique du Sud, au Sénégal et en Éthiopie. Mais seule l'ambassade au Maroc est pleinement fonctionnelle avec à sa tête un nouvel ambassadeur nommé l'année dernière.

À Maurice, l'ancien Premier ministre Camille Vital occupe le poste d'ambassadeur, mais aucune mission n'a été ouverte à Moroni, malgré la proximité géographique et l'importance de la diaspora.

Cette absence diplomatique alimente un sentiment d'abandon parmi les ressortissants malgaches. Beaucoup estiment que la présence d'une ambassade constituerait un levier essentiel pour défendre leurs intérêts, faciliter la délivrance de documents administratifs et renforcer la coopération bilatérale. À l'heure où le gouvernement s'efforce de redéfinir sa diplomatie et de consolider le réseau de représentations extérieures du pays, la demande de la diaspora aux Comores résonne comme un rappel pressant.

