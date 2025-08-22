Madagascar: Yokohama - Christian Ntsay reçu par le groupe parlementaire japonais

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Le Premier ministre malgache, Christian Ntsay, a poursuivi sa visite, hier, au Japon par une rencontre de haut niveau avec le groupe parlementaire japonais, sous la houlette du député Ichirō Aisawa. Ce dernier, également président de l'Association parlementaire nippo-africaine, joue un rôle clé dans les relations entre le Japon et le continent africain.

La réunion, qui s'est tenue dans l'après-midi à Yokohama, a été marquée par une volonté commune de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Japon et Madagascar, dans le cadre plus large des relations nippo-africaines. Le groupe parlementaire japonais, véritable plateforme multipartite au sein de la Diète nationale, s'implique activement dans la consolidation des partenariats avec l'Afrique.

Les discussions ont particulièrement porté sur l'intensification des relations bilatérales, notamment à travers la mise en oeuvre de politiques de développement durable. La délégation japonaise a exprimé son intérêt pour les axes prioritaires fixés par le président de la République malgache, Andry Rajoelina, en matière de développement économique. L'objectif partagé est d'établir un véritable échange politique et socio-économique entre les deux pays.

La rencontre a ainsi permis de renforcer le dialogue politique tout en jetant les bases de futurs projets de coopération orientés vers les domaines de l'économie, de l'éducation, de l'environnement et des infrastructures. Un signal fort témoignant de l'engagement des deux nations à oeuvrer ensemble pour un avenir commun, dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et de prospérité partagée.

