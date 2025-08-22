Madagascar: Conseil des ministres - Deux nominations et une abrogation

Le Conseil des ministres tenu avant-hier a procédé à de nouvelles décisions relatives aux hauts emplois de l'État. Au ministère de la Santé publique, le directeur régional de la Santé de Fitovinany a été relevé de ses fonctions.

Aucun remplaçant n'a été désigné pour le moment. Par ailleurs, au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Rémy André a été nommé directeur régional de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) de la région Ihorombe.

Quant au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Rahaniraka a été nommé directeur de la Promotion de l'Entrepreneuriat. En résumé, deux nouvelles nominations et une abrogation ont marqué ce dernier Conseil des ministres.