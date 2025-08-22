Madagascar: Conseil des ministres - Deux nominations et une abrogation

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Conseil des ministres tenu avant-hier a procédé à de nouvelles décisions relatives aux hauts emplois de l'État. Au ministère de la Santé publique, le directeur régional de la Santé de Fitovinany a été relevé de ses fonctions.

Aucun remplaçant n'a été désigné pour le moment. Par ailleurs, au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Rémy André a été nommé directeur régional de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) de la région Ihorombe.

Quant au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Rahaniraka a été nommé directeur de la Promotion de l'Entrepreneuriat. En résumé, deux nouvelles nominations et une abrogation ont marqué ce dernier Conseil des ministres.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.