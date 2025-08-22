Madagascar: Panoel Tsiky Rakotondrainivonona - « Des mesures strictes pour limiter les nuisances »

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), appuyée par la police municipale et la police nationale, a effectué une descente surprise dans plusieurs stations-service de la capitale.

Sécurité publique

Cette opération avait pour objectif de rappeler l'interdiction formelle de consommer de l'alcool et de fumer dans ces espaces sensibles, considérés comme des zones à haut risque. Selon les autorités municipales, cette interdiction répond à une nécessité de sécurité publique.

La consommation de boissons alcoolisées ou de tabac sur les parkings de stations-service augmente considérablement les risques d'incendie et d'accidents, dans des lieux déjà hautement inflammables.

« Nous avons constaté des regroupements où des individus consomment de l'alcool pendant des heures, adoptant parfois des comportements violents et dangereux », a expliqué le chef de corps et commissaire de police municipale de la CUA, Panoel Tsiky Rakotondrainivonona.

Désordre

Cette descente s'appuie sur le Code municipal d'hygiène (CMH). Son article 54 interdit toute consommation d'alcool dans des lieux non autorisés, dont les stations-service. L'article 68 précise également qu'il est proscrit d'utiliser les voies publiques à des fins personnelles, notamment par le stationnement prolongé ou l'abandon de véhicules.

« Les stations-service sont des lieux privés ouverts au public, ce qui donne à la police le droit d'intervenir en cas de risque ou de trouble », a ajouté le commissaire. Les autorités municipales ont insisté sur la nécessité de réduire les nuisances sonores et le désordre dans les stations-service.

« Plusieurs automobilistes utilisent ces parkings pour stationner longtemps, avec de la musique à fort volume, ce qui perturbe la tranquillité des riverains et le bon ordre public », a insisté un responsable de la CUA. Il a ajouté que cette mesure vise à protéger la sécurité des usagers tout en préservant la propreté et la discipline dans la capitale.

Amendes

« Cette opération constitue avant tout une mesure préventive », a précisé le commissaire municipal. Selon lui, des rappels écrits ont été transmis aux responsables des stations-service afin d'éviter la répétition de tels comportements.

Il a souligné que, en cas de non-respect, des sanctions telles que la mise en fourrière ou des amendes pourront être appliquées. Il conclut en rappelant que cette démarche traduit la volonté des autorités d'instaurer une discipline stricte à Antananarivo. « En ciblant ces pratiques dangereuses et nuisibles, nous entendons protéger la population et renforcer l'ordre public », a-t-il ajouté.