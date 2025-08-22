Madagascar: Flyovers - Les procédures d'appel d'offre bientôt bouclées

Les relations entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Madagascar sont au beau fixe. Abdullah Almusaibeeh, le président du bailleur l'a réitéré, lors de la rencontre qu'il a eue avec la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Outre la confirmation de la participation de la BADEA au financement de l'autoroute Antananarivo - Toamasina, les deux personnalités ont notamment parlé des deux projets Flyovers d'Anosizato et d'Andohatapenaka.

Critères

Deux projets d'une importance particulière pour la mobilité urbaine de la capitale et dont les préparatifs sont en cours. En effet, les procédures d'appel d'offres des deux projets seront bientôt bouclées. Ainsi, si l'appel d'offres relatif au flyover d'Anosizato a été récemment relancé, celui d'Andohatapenaka devrait bientôt être lancé.

Selon les explications de la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, l'appel d'offres pour le flyover d'Anosizato avait déjà été lancé à deux reprises, mais n'a pas abouti en raison du fait que les critères définis par le bailleur n'ont pas été satisfaits.

En effet, la BADEA exige que trois au moins des soumissionnaires soient des entreprises opérant en Afrique ou dans des pays arabes. Ce qui n'a pas été le cas pour les deux appels d'offres en question.

Révisée

Cela a amené la partie malgache à solliciter une révision des termes de l'accord entre les deux parties. Après l'autorisation de la BADEA, sur cette révision des termes de l'accord, la convention a été révisée et un nouvel appel d'offres sera bientôt lancé.

On rappelle que les financements de ces deux projets sont respectivement de 25,2 millions de dollars pour Anosizato et 28 millions de dollars pour Andohatapenaka. Notons par ailleurs que la BADEA finance d'autres projets d'infrastructures dont la réhabilitation de la RN5 Soanierana Ivongo - Vahibe et le pont de Mangoky.