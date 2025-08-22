Madagascar: Toliara II - Renforcement de capacité pour le comité de vigilance communautaire « Voromahery »

Installé avant tout pour des raisons d'ordre sécuritaire, le Comité de Vigilance Communautaire « Voromahery » se renforce.

Les citoyens membres dudit comité installé dans la commune d'Ankiliniky, à Toliara II suivent depuis quelques semaines une formation dispensée par la Gendarmerie nationale de Toliara.

Implication

Sur les 13 fokontany de la commune d'Ankilimaliniky, 10 ont déjà bénéficié de cette formation portant notamment sur les procédures à suivre en cas d'alerte, sur les patrouilles de surveillance, ainsi que les stratégies de promotion d'une sécurité des personnes et des biens au niveau local. L'implication de la Gendarmerie nationale dans cette campagne de formation confirme en tout cas la légalité de cette structure communautaire qu'est le comité de vigilance communautaire « Voromahery ».

D'ailleurs, les autres communes des districts de la région Atsimo Andrefana seront prochainement dotées de ce genre de comité dont la création tire sa base légale dans le décret n°2002-1170 du 07 octobre 2002 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des fokontany et du fokonolona, mais aussi et surtout le décret n°94-608 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de boeufs.

Partenariat

Il s'agit, pour les autorités, d'impliquer les habitants dans le défi sécuritaire, comme c'est notamment le cas dans plusieurs autres régions de Madagascar où ce genre de système a déjà fait ses preuves.

De la même manière, ce sont les autorités administratives et sécuritaires elles-mêmes qui, depuis plusieurs années, encouragent et appuient la création de ces structures, en l'occurrence dans les zones rurales des régions Menabe, Anôsy ou encore Bongolava, en particulier à Tsiroanomandidy. Les membres de ces comités ne sont autres que les citoyens âgés de 18 ans et plus, autrement dit les habitants de la Commune rurale d'Ankilimaliniky eux-mêmes.

Ils travaillent dans le cadre d'un partenariat effectif avec les autorités locales et les Forces de l'ordre, notamment dans la surveillance de leur environnement et le signalement d'activités suspectes, comme cela s'est d'ailleurs passé par deux fois au cours du mois de juillet dernier, et qui a permis l'arrestation, par les éléments des Forces de sécurité de Toliara, d'individus qui ont commis des infractions à Benetse et dans plusieurs fokontany.

Notons, par ailleurs que la création de ce comité a des origines coutumières dans ces localités de Toliara II, entre autres dans la culture Masikoro qui, depuis la nuit des temps, a pour tradition de constituer des systèmes d'autodéfense villageoise appelé « Voromahery » pour faire face à l'insécurité, notamment aux attaques de dahalo.