Madagascar: Salon des Études Supérieures 2025 - Cap sur Mahamasina pour la 22e édition de Madajeune

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le plus grand rendez-vous de l'enseignement supérieur à Madagascar revient pour sa 22e édition. Organisé par Madajeune, le Salon des Études Supérieures se tiendra les mardi 2 et mercredi 3 septembre 2025, de 9h à 17h, au Palais des Sports Mahamasina.

Le salon quitte son site habituel d'Akoor Digue pour s'installer en plein coeur de la capitale pour cette édition. Depuis plus de deux décennies, Madajeune oeuvre pour l'orientation des jeunes après le bac. Ce salon, devenu incontournable pour les nouveaux bacheliers et leurs familles, réunit les principaux acteurs de l'enseignement supérieur.

Plus de 80 établissements seront présents à cet événement, parmi lesquels des universités, instituts supérieurs et grandes écoles, afin de présenter leurs formations aux futurs étudiants. Un espace spécialement dédié aux études à l'étranger offrira une occasion unique de rencontrer des représentants d'universités internationales.

Des conseils personnalisés seront également proposés : l'ONG HARI animera des séances gratuites de tests d'orientation et de coaching. L'événement sera enfin marqué par le lancement du Guide officiel des études (24e édition) ainsi que de sa version numérique, pour aider chacun à mieux s'informer et à choisir son parcours.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.