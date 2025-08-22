Madagascar: Salon des Études Supérieures 2025 - Cap sur Mahamasina pour la 22e édition de Madajeune

Le plus grand rendez-vous de l'enseignement supérieur à Madagascar revient pour sa 22e édition. Organisé par Madajeune, le Salon des Études Supérieures se tiendra les mardi 2 et mercredi 3 septembre 2025, de 9h à 17h, au Palais des Sports Mahamasina.

Le salon quitte son site habituel d'Akoor Digue pour s'installer en plein coeur de la capitale pour cette édition. Depuis plus de deux décennies, Madajeune oeuvre pour l'orientation des jeunes après le bac. Ce salon, devenu incontournable pour les nouveaux bacheliers et leurs familles, réunit les principaux acteurs de l'enseignement supérieur.

Plus de 80 établissements seront présents à cet événement, parmi lesquels des universités, instituts supérieurs et grandes écoles, afin de présenter leurs formations aux futurs étudiants. Un espace spécialement dédié aux études à l'étranger offrira une occasion unique de rencontrer des représentants d'universités internationales.

Des conseils personnalisés seront également proposés : l'ONG HARI animera des séances gratuites de tests d'orientation et de coaching. L'événement sera enfin marqué par le lancement du Guide officiel des études (24e édition) ainsi que de sa version numérique, pour aider chacun à mieux s'informer et à choisir son parcours.