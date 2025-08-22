Madagascar: Baccalauréat 2025 - Les candidats d'Antananarivo, encore dans l'attente des résultats

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Si les candidats au baccalauréat 2025 dans les provinces d'Antsiranana, Fianarantsoa, Toamasina et Mahajanga sont déjà fixés sur leur sort, les résultats ayant déjà été publiés, ceux d'Antananarivo sont toujours dans l'attente, tandis que les résultats pour Toliara étaient attendus hier en fin d'après-midi.

Le processus se déroule selon le calendrier prévu, concernant les travaux post-session du baccalauréat, assurent les responsables de l'Université d'Antananarivo, sans préciser la date de la tenue de la séance de délibération.

Les résultats, attendus incessamment, seront disponibles uniquement par voie d'affichage et via les opérateurs de téléphonie partenaires de l'université, ainsi que dans un journal, également partenaire de l'université.

Pour l'instant, les candidats de la province d'Antananarivo patientent. Quant à Toliara, après la séance de délibération tenue le 20 août, les résultats étaient disponibles depuis hier soir. 43,14% de taux de réussite global pour Toliara. La meilleure note de 17,04/20 et une mention Très Bien pour un candidat du lycée Père Barré, inscrit en série D

Performances

Pour sa part, Mahajanga a publié les résultats le 19 août 2025, et affiche un taux de réussite global de 59,77%. Pour le baccalauréat général, le taux de réussite est de 58,44% tandis que le baccalauréat technique affiche un excellent taux de réussite de 85,74%.

Parmi les admis à Mahajanga, les meilleures notes ont été attribuées à des candidats issus d'établissements privés confessionnels : le lycée Notre Dame Mahajanga pour le baccalauréat général, avec une moyenne de 17,40/20 et une mention « Très bien » obtenues par une jeune lycéenne, candidate en série C ; et le lycée technique Saint Gabriel Mahajanga pour le baccalauréat technique, avec une moyenne de 18,65/20 et une mention « Très Bien », obtenues par un jeune lycéen, candidat en option Comptabilité et Gestion.

