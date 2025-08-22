Galvanisés par leur remontée en phase de groupe, les Barea A' de Madagascar se mesurent aux Harambee Stars du Kenya, dans un duel crucial pour une place en demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations, ce jour à 17h00 locale, au stade Moi International Sports Centre Kasarani. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe sont prêts à relever ce nouveau défi.

Le tableau des quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 est désormais fixé, et les Barea A' de Madagascar se préparent à un rendez-vous crucial. Ce jour à 17h00 heure locale, au Moi International Sports Centre Kasarani, les protégés de Rôrô Rakotondrabe affronteront les Harambee Stars du Kenya, l'un des trois pays hôtes de cette compétition réservée aux joueurs locaux. Une victoire les propulserait en demi-finale, où ils croiseraient le vainqueur du duel entre le Soudan et l'Algérie.

Après un parcours en dents de scie en phase de groupe, marqué par un nul 0-0 contre la Mauritanie, une défaite 1-2 face à la Tanzanie, une victoire 2-0 contre la Centrafrique et un succès 2-1 face au Burkina Faso, les Barea ont su rebondir pour arracher leur qualification. Face au Kenya, ils devront surmonter l'avantage du terrain et le soutien d'un public fervent.

En conférence de presse d'avant-match, Rôrô a détaillé sa stratégie : « Nous avons préparé cette rencontre au mieux, mais tout se jouera dans les petits détails. Nous avons beaucoup travaillé le mental, car l'adversaire évolue à domicile avec ses supporters. Les Kenyans sont physiques, solides au milieu et comptent de bons attaquants. Ce sera un match clé dans l'entrejeu ».

Les autres quarts de finale promettent aussi du spectacle. Samedi, au Mandela National Stadium de Kampala, le Sénégal, tenant du titre, croisera les Crânes de l'Ouganda, également hôte de la compétition. Par ailleurs, la Tanzanie, autre pays organisateur, défiera le Maroc au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Pour les Barea, ce premier obstacle kenyan s'annonce décisif dans leur quête d'une nouvelle page glorieuse dans ce CHAN 2024.