Afrique: Championnat d'Afrique U16 - Les volleyeuses malgaches, prêtes pour la Tunisie

C'est avec détermination et ambition que l'équipe nationale malgache de volleyball féminine U16 s'envole pour Tunis, où se tiendra le Championnat d'Afrique de la catégorie, du 22 au 31 août 2025. Après des semaines de préparation intense, les jeunes volleyeuses malgaches sont prêtes à défendre les couleurs de Madagascar et à viser une qualification pour le Championnat du monde U17 prévu en 2026.

La délégation malgache, dirigée par la présidente de la Fédération Malgache de Volleyball (FMVB), Léa Raharimalala, a quitté Antananarivo dans la nuit de jeudi pour arriver à Tunis ce soir.

Composée de 12 joueuses talentueuses et de 4 encadreurs, dont le coach principal Randriamiarinoro Mick Jagger et son assistant Raoelison Hasimbola Famonjena, l'équipe est fin prête pour cette compétition continentale.

Les autorités malgaches ont apporté leur soutien financier, confirmant mercredi dernier leur appui à la fédération pour cette aventure. Les joueuses, issues de différents clubs locaux tels que l'ASI, le GNVB, l'ASSM, le BI AS, le CRJS et le 2AVB, se sont entraînées sans relâche pendant quatre semaines, complétées par des matchs tests organisés sur le territoire national.

Cette préparation rigoureuse a permis de forger un collectif solide et motivé, prêt à affronter les meilleures équipes africaines. Ce Championnat d'Afrique U16 n'est pas seulement une occasion de briller sur la scène continentale, mais aussi une étape cruciale pour décrocher un billet pour le Mondial U17 de 2026.