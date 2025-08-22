Madagascar: Manifestation scientifique - Les Doctoriales, 11e édition, du 9 au 12 septembre

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

C'est un événement qui met en avant les recherches scientifiques à l'Université d'Antananarivo. Les Doctoriales en sont cette année à leur 11e édition qui se tiendra du 9 au 12 septembre 2025.

Ouverte aux doctorants inscrits en deuxième ou en troisième année de thèse dans l'une des écoles doctorales des universités publiques de Madagascar et des universités partenaires de l'ARES, cette manifestation scientifique organisée par l'Université d'Antananarivo bénéficie de la collaboration de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES) en Belgique, dans le cadre du Programme d'Appui Institutionnel PAI UA-ARES.

Les futurs participants présenteront, à cette occasion, leurs recherches autour du thème de cette édition 2025 : « Innovation malagasy pour un avenir durable ».

Pour rappel, l'édition de l'année dernière, dixième édition, a vu la participation d'une trentaine de doctorants dont quelques-uns venus d'une université du Burkina Faso.

