Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay rentrent, Yann Vezo reste sur le parquet

22 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le rêve s'est arrêté net pour les Ankoay. Le retour de Madagascar sur la grande scène du basketball africain, après 14 longues années d'absence, s'est soldé par une élimination prématurée lors de la phase de poules de l'Afrobasket 2025. Si les joueurs ont rangé leurs maillots, un autre Malgache continue de porter haut les couleurs de la Grande île : l'arbitre international, Yann Vezo Davidson.

L'arbitre international malgache fait en effet partie des officiels de haut niveau sélectionnés pour diriger les rencontres de cet Afrobasket. Une présence qui n'est pas anodine et qui revêt un caractère symbolique puissant. Car le retour de Madagascar à l'Afrobasket après 14 ans d'absence n'est pas seulement celui de son équipe nationale.

C'est aussi celui de l'arbitrage malgache au plus haut niveau continental. La sélection de Yann Vezo Davidson pour cette compétition prestigieuse marque la reconnaissance du savoir-faire et de l'excellence des Malgaches dans ce domaine exigeant.

Basé en France, Yann Vezo Davidson s'est forgé une solide réputation sur la scène internationale au fil des années. Avec plus d'une décennie d'expérience en tant qu'arbitre FIBA, il a gravi les échelons, officiant dans des compétitions majeures telles que la Basketball Africa League (BAL), la Coupe du Monde U19 et même les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sa présence à l'Afrobasket 2025 est la confirmation de son statut parmi l'élite des arbitres africains.

