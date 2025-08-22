Les cinq haltérophiles malgaches dont Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely, Tiavina Fabia Andriamitantsoa, Soloniaina Chainah Andriamparany, Herman Onjatiana et Miranto Fitiavana Randriamifidisoa, ayant participé au Championnat d'Afrique Jeunes et Juniors, qui s'est tenu à Accra, au Ghana, sont rentrés au pays ce jeudi, accompagnés de leur entraîneur, avec au total 17 médailles remportées.

Ils ont été accueillis en véritables héros à l'aéroport international d'Ivato par la Fédération malgache d'haltérophilie, en présence de son président, Alex Harinelina Randriamanarivo, de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de leurs familles. « La compétition a été intense. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais surtout, nous avons acquis une précieuse expérience, indispensable pour progresser », a déclaré Fabia, l'une des athlètes.

« Ce qui fait notre force, c'est notre potentiel et notre maîtrise technique. Madagascar se distingue particulièrement par la qualité de sa formation en haltérophilie, surtout chez les jeunes ». Son coéquipier Herman ajoute : « Notre objectif est clair : participer au Championnat du monde et, à plus long terme, représenter Madagascar aux Jeux Olympiques ».

De son côté, le coach Eric a souligné les efforts fournis en coulisses : « Le plus grand défi était de gérer le stress, surtout à cet âge. Mais c'est justement notre rôle en tant qu'encadrants : accompagner les jeunes dans ces moments cruciaux. Et cela a porté ses fruits, vu les excellents résultats obtenus. Ce qui distingue nos athlètes, c'est leur technique, fruit de nombreux stages et d'un partage constant d'expérience avec les athlètes seniors ».

Le président de la Fédération a tenu à remercier l'État pour son soutien, sans lequel ce déplacement n'aurait pas été possible. « J'en appelle aux autorités à ne pas oublier la distinction des dirigeants. Aujourd'hui, les honneurs vont aux athlètes, à juste titre, mais derrière chaque réussite, il y a un travail de formation et d'accompagnement de longue haleine, assuré par les structures fédérales », a-t-il conclu.