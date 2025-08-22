Madagascar: Sree-4e édition - Encore plus haut, encore plus loin !

Berthela Fety, dirigeante de l'association Tamana, a donné une conférence de presse au Vahatra Center Antsiranana, le mercredi 20 août dernier, avec les partenaires du Salon Régionale de l'entrepreneuriat et de l'emploi (Sree) qui se tiendra les 28, 29, 30 et 31 août prochains.

Rendez-vous des jeunes entrepreneurs et des novices en affaires, Sree est à sa 4e édition. Bien entendu, cet événement vise à inciter la population de la ville du Pain de sucre à se lancer dans le domaine étant donné que la pénurie d'emplois est à son comble. En conséquence, les activités auront trait au thème du « travail », à savoir des formations, expositions, partages et conférences-débats.

Progrès

« Les retours positifs lors des précédentes éditions nourrissent notre ambition. Alors, nous allons donner plus d'ampleur à celle-ci. Tous les secteurs seront mis en relief. Cet élargissement de champ d'action permet de stimuler l'inspiration de la jeunesse diégolaise », a expliqué Berthela Fety lors de son intervention. La conception répond à l'aspiration des universitaires. Craignant de grossir le rang des chômeurs, ces derniers sont majoritairement présents.

En se basant sur les témoignages des intervenants, certains ont pu créer leurs propres petites entreprises. « Sincèrement, nous n'avons pas les chiffres de ceux qui ont concrétisé leur projet. Par contre, nous recevons des commentaires, des reconnaissances venant de bon nombre de personnes ayant établi des petites sociétés », a confirmé l'initiatrice.

La pionnière

Il faut des années pour bâtir pierre par pierre son empire. Berthela Fety en est un exemple concret. Son succès n'était pas offert sur un plateau d'or. Avant de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, elle a eu les mains crevassées, le visage couvert de charbon. Désormais, elle a troqué ces tâches noires contre du maquillage. A travers Sree, elle est le moteur pour ses frères et surtout ses soeurs, tout en sachant pertinemment qu'être organisatrice événementielle n'est guère une finalité en soi.

Renouer avec le passé glorieux

Sous un autre angle, le Salon régional de l'entrepreneuriat et de l'emploi forge les éphèbes et les nubiles de la pointe de Madagascar à avoir une culture entrepreneuriale. Le nord n'était-il pas un comptoir commercial depuis le Vème siècle?

L'histoire témoigne que les aïeux de ce territoire avaient un esprit mercantile, ou encore l'art de la publicité. Mais, avec le temps, la notion de vendre et d'innover s'est effritée au profit de la bureaucratie durant l'époque coloniale. De ce fait, l'association Tamana et ses fidèles collaborateurs tentent de redonner à la région son éclat perdu.

En définitive, la partie septentrionale, sous l'impulsion de la nouvelle génération, veut apporter un changement positif significatif. L'intention est de véhiculer une image favorable d'Antsiranana, et renverser la vapeur par rapport aux paroles calomnieuses souvent entendues : « les diegolais sont fainéants. Ce sont des fêtards. Là-bas, l'alcool coule à flot ». Au contraire, cette région aspire à la croissance. En bref, Sree suggère un besoin impérieux de se développer.