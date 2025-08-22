Madagascar: Portrait - Dieu Donné Razaramaro, le féru de la langue anglaise

Évidemment, il n'est pas le premier à obtenir une bourse à l'étranger mais son aplomb mérite d'être salué. « Je suis reconnaissant ! Mon but est d'inspirer d'autres jeunes à croire en leurs rêves et à s'engager pour un avenir meilleur », a-t-il exprimé.

Dieu Donné Razaramaro est un jeune homme qui n'a jamais cédé. Ce philologue autodidacte embrasse la langue de Shakespeare depuis le collège. Fils d'Ambohisoa - district de Mandritsara, une bourgade située dans la région Sofia, il y est inscrit à l'école primaire puis secondaire avant de mettre le cap sur la pointe de l'île pour poursuivre ses études à l'Université d'Antsiranana.

Entre-temps, il fonde en 21 juin 2012, l'ONG Mi'art Eco oeuvrant pour le développement durable et communautaire. Prendre soin de son prochain est son slogan... La langue anglaise, il ne l'a pas pendue.

Ainsi, il donne des cours particuliers à ses concitoyens. Joignant l'utile à l'agréable, c'est en enseignant qu'il acquiert de l'expérience. De fil en aiguille, le jeune homme s'est fait un nom. Les organisateurs de cérémonies tapent à sa porte pour animer les soirées en anglais. En 2023, il participe au lancement officiel du projet ReSea Madagascar à Diego.

En 2024, étant interprète professionnel, M. Razaramaro a bénéficié du Mandela Washington Fellowship program pour étudier le Climate Leadership à l'université de Maryland Baltimore County, aux Etats-Unis. Le vendredi 20 décembre de la même année, il figurait parmi les traducteurs lors de la 10e édition de la Journée internationale des régions (JIR) qui s'est tenue à Antsiranana.

Après avoir gravi tous ces échelons, notre english coach a récemment été sélectionné pour la prestigieuse bourse d'études Chevening, une bourse de Master entièrement financée par le gouvernement britannique destinée aux leaders émergents du monde entier qui souhaitent poursuivre leurs études au Royaume-Uni.

« À partir de cette année, j'étudierai Climate Change, Development and Policy à l'Université de Sussex, classée n°1 mondiale en études du développement. Nous sommes quatre à représenter Madagascar », a-t-il dit avec émotion.

En somme, le parcours de Dieu Donné Razaramaro a été tracé comme il le souhaitait. Son dévouement, son courage et sa patience ont été fructueux. Les diverses distinctions qu'il a obtenues, en l'occurrence le prix régional des jeunes engagés environnement lui a également servi de ticket pour le Royaume-Uni. Sûrement, ce bonhomme ne décevra pas la nation !