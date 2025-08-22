Madagascar: Star Tour Majunga - Plus de 2 600 kg de déchets plastiques collectés

Le Star Tour, l'événement culturel déployé dans la cité des Fleurs du 15 au 17 août dernier, a également été une occasion pour la STAR, société organisatrice, de mettre en oeuvre des actions sociales et engagées dans la lutte contre la pollution plastique. Des initiatives combinées en faveur de la promotion de la culture, de la culture de l'éco-responsabilité et de la solidarité communautaire.

« Ces initiatives s'inscrivent dans le renforcement de notre positionnement en tant qu'industrie responsable, impliquée dans l'économie circulaire, la protection de l'environnement et la solidarité locale », souligne Fanou Raveloarison, responsable communication institutionnelle et RSE de la STAR.

Des bacs de collecte KOPAKELATRA ont été installés sur le site du Star Tour pour initier les habitants et les vacanciers au tri des déchets.

Par ailleurs, une mobilisation dynamique contre la pollution plastique a été menée dans plusieurs quartiers, notamment à Tsaramandroso, Tsararano et Antanimasaja, du 14 au 18 août dernier. Les plages emblématiques de Majunga, très fréquentées en cette période de vacances, ont également bénéficié de ces opérations de sensibilisation et de collecte de déchets plastiques. Toutes ces actions ont été réalisées en collaboration avec Mada Compost, une société privée spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques.

Mada Compost a enregistré une collecte record à l'issue de ces actions : plus de 2 600 kilos de déchets plastiques collectés en 5 jours. Ceux-ci seront transformés en pavés autobloquants, pots de fleurs, briques ou encore balais.

Cette campagne de sensibilisation environnementale a mis l'accent sur la gestion responsable des bouteilles plastiques usagées, un enjeu majeur pour la préservation des écosystèmes côtiers de la région. Ces campagnes de sensibilisation se poursuivront désormais périodiquement à Majunga.

Selon Mihajasoa Andriamiadana, première responsable de Mada Compost :

« Avant d'installer des bacs de collecte dans les quartiers, il est nécessaire d'expliquer à la communauté, aux vacanciers et aux marchands leur utilité, ainsi que les enjeux environnementaux que représentent les déchets plastiques. »

Des discussions sont également en cours avec la région, en vue de déployer un programme d'éducation civique dans la région Boeny.

En marge de cela, la STAR a apporté un soutien immédiat aux jeunes mères de Majunga en offrant des kits de naissance et des packs d'EAU VIVE à la Clinique et Maternité FANANTENANA, le 13 août dernier, illustrant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de la solidarité communautaire à Madagascar.