Angola: Plus de 27 000 cas de choléra recensés dans le pays en 33 semaines

Luanda — Vingt-sept mille huit cent vingt-sept cas de choléra ont été recensés en Angola au cours des 33 dernières semaines, a rapporté Eusébio Manuel, épidémiologiste et expert en santé publique du Département d'hygiène et de surveillance épidémiologique.

Le responsable a présenté ces données lors d'une formation sur le rôle et la responsabilité des communicateurs dans la gestion des crises de santé publique en Angola, révélant un total de 776 décès liés à la maladie.

Il a cité comme provinces les plus touchées : Luanda, avec 7 13 cas (25 %), Benguela avec 4 727 cas (17 %), Bengo avec 3 68 cas (11 %), Cuanza-Sul avec 2 883 cas (10 %) et Namibe avec 2 668 cas (10 %).

La tranche d'âge la plus touchée est celle des enfants de moins de 10 ans, qui représentent 27 % des cas signalés.

Le spécialiste a souligné que la propagation du choléra reste liée à des facteurs tels que l'accès insuffisant à l'eau potable et à l'assainissement de base, ainsi qu'au faible respect des mesures de prévention.

Il a réitéré la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique et la sensibilisation communautaire.