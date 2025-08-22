Sénégal: Note d'analyse des comptes régionaux du pays - Dakar concentre près de la moitié du PIB national

22 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par JP MALOU

La première édition de la note d'analyse des comptes régionaux du Sénégal de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ('ANSD) révèle de profondes disparités dans la création de richesse. Entre 2020 et 2022, la région de Dakar a généré, à elle seule, près de 46 % du produit intérieur brut (PIB), confirmant son poids prépondérant dans l'économie nationale.

La note d'analyse des comptes régionaux du Sénégal, publiée pour la première fois, par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) met en lumière la répartition régionale du produit intérieur brut (PIB) ainsi que des dépenses de consommation finale des ménages sur la période 2020-2022. Elle examine également l'évolution en termes réels des Produit Intérieur Brut (PIB) régionaux en 2021 et 2022.

En 2022, le PIB en valeur du Sénégal s'établit à 17 227,9 milliards de francs CFA. La région de Dakar en concentre 46,2 %, soit 7 960,8 milliards, une domination qui s'explique par la forte densité d'unités économiques implantées dans la capitale.

Cinq régions concentrent à elles seules 71,5 % de la richesse nationale : Dakar (46,2 %), Thiès (11,1 %), Diourbel (5,1 %), Saint-Louis (4,7 %) et Kaolack (4,5 %). Les neuf autres régions se partagent à peine 28,5 % du PIB. Cette répartition confirme une tendance stable sur la période observée. Entre 2020 et 2021, la part de Dakar oscillait déjà entre 46,1 % et 46,6 %, traduisant la persistance des déséquilibres territoriaux dans la contribution régionale à la croissance nationale.

