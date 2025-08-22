Sénégal: TICAD 9 - Vers de nouveaux projets stratégiques entre le pays et le Japon

22 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Tidiane NDIAYE

Le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a reçu ce vendredi 22 aout 2025 le Professeur Tanaka Akihiko, Président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour une audience qui a marqué une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux entre le Sénégal et le Japon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite du Président au Japon.

Au cours des discussions, plusieurs axes de coopération prioritaires ont été mis en avant. L'un des projets phares est la construction de l'annexe du Centre de Formation Sénégal-Japon à Diamniadio. Ce centre est un symbole fort de l'engagement des deux pays à investir dans le développement des compétences et de la formation professionnelle, des piliers essentiels pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise.

Par ailleurs, un ambitieux programme agricole en Casamance a reçu l'approbation du gouvernement japonais. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du soutien japonais à la région, qui a déjà bénéficié de la fourniture de deux machines de déminage. Ce nouveau programme agricole vise à dynamiser le secteur et à contribuer à l'autosuffisance alimentaire.

Le président de la République a profité de cette occasion pour mettre en lumière les atouts du Sénégal, un pays qui se positionne comme une destination de choix pour les investisseurs. La stabilité politique, l'attractivité de l'environnement des affaires et la position géographique stratégique du Sénégal en font une porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique de l'Ouest et le continent tout entier.

Cet attrait n'a pas échappé au secteur privé japonais, qui a manifesté un vif intérêt pour les opportunités d'investissement dans des domaines clés tels que l'énergie, l'hydraulique, le numérique, la santé et l'agriculture.

