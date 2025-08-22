Sénégal: Funeste confusion avec le chanteur - Abdou Makham Diarra tué à la place de Youssou Ndour en 1992

« Le sosie de You est décédé ». Tel était le titre de l'article paru dans le Soleil du 4 août 1992, pour annoncer le décès d'Abdou Makham Diarra. Ce dernier, confondu avec Youssou Ndour, a reçu les coups de couteau de Mbaye B. Thiam qui voulait tuer le chanteur.

Funeste confusion que celle commise sur l'infortuné Abdou Makham Diarra ! Le vendredi 3 juillet, Mbaye Binta Thiam, armé de deux couteaux et rongé par une haine tenace, pousse la porte de la maison de production Saprom, sise à Castors. Il cherche le maître des lieux et lead vocal du Super Etoile de Dakar, Youssou Ndour, pour le tuer. Malheureusement, sur le chemin de sa furie meurtrière, il tombe sur Abdou Makham Thiam (que d'autres nomment Bakhane) et se déchaîne sur lui. Le bonhomme reçoit plusieurs coups de couteau, mais puise dans ses dernières forces pour se réfugier dans les toilettes. Les secours l'y trouveront pour l'acheminer d'abord à CTO puis à l'Hôpital Principal de Dakar.

Il y subit une longue intervention chirurgicale durant laquelle il frôle quatre fois l'arrêt cardiaque. L'assaillant parvient entre-temps à quitter les lieux et part directement se constituer lui-même prisonnier à la Brigade de gendarmerie de Foire. « Je viens de tuer Youssou Ndour », déclare tout de go Mbaye B. Thiam aux pandores interloqués. L'agresseur est d'abord soumis au feu roulant des questions des gendarmes qui pensent en premier temps à un acte commandité, avant d'être déféré au parquet du Tribunal régional de Dakar le 7 juillet. Il succombe finalement à ses blessures le samedi 1er août. L'autopsie révélait un abcès du foie. Le résumé de cette histoire a été rédigé par Modou Mamoune Faye et Pape Sanor Dramé, dans deux articles parus le mardi 4 août dans Le Soleil. Les deux journalistes s'étaient rendus la veille du décès chez Abdou Makham Diarra, à Dieuppeul. Ils relataient avoir trouvé le blessé dans un piteux état qui ne lui permettait pas de répondre à leurs questions.

La victime Abdou Makham alias You No2, fan inconditionnel de Youssou Ndour, était un habitué de la maison de production Saprom. Né le 11 mars 1967, il avait 25 ans quand il subissait cette agression fatale. Au moment des faits, Youssou Ndour se trouvait en tournée internationale avec le Super Etoile de Dakar. Il était en Norvège le jour du décès de son sosie. Il y a un an, au micro de feu Dj Nicolas Diop sur Sud Fm, Youssou Ndour évoquait cette histoire comme celle qui l'a le plus choqué dans sa carrière. « Cela m'a trouvé en Allemagne, pour une tournée. J'ai tellement été affecté que j'avais pensé arrêter la musique », avait réagi l'artiste-chanteur.