Sénégal: Fortes pluies à Fanaye - Toitures arrachées, 90 têtes de bétail décimées

Des pluies diluviennes se sont abattues hier sur le département de Podor, provoquant d'importants dégâts matériels et de lourdes pertes animales, notamment dans la commune de Fanaye.

À Tatqui, cinq salles de classe de l'école locale ont vu leurs toitures arrachées par de violents vents. Le secteur de l'élevage a été particulièrement frappé : 90 têtes de bétail, principalement des moutons et des chèvres, ont péri, emportées par les eaux. Cette tragédie représente une perte considérable pour les éleveurs, dont la survie économique repose en grande partie sur ces animaux.

Toitures arrachéesPar ailleurs, plusieurs champs ont été inondés et endommagés, compromettant les prochaines récoltes et accentuant les risques d'insécurité alimentaire dans cette partie du nord du pays.

Face à cette situation, les autorités locales appellent à une intervention urgente des services compétents et sollicitent le soutien de l'État ainsi que des partenaires humanitaires pour venir en aide aux populations sinistrées.