Afrique: Afrobasket 2025 - Le banc sénégalais, un atout face au Mali, selon El Kabir Pène

Le Sénégal s'apprête à affronter le Mali ce samedi en demi-finale de l'Afrobasket, avec pour objectif de décrocher une place en finale. Selon l'ancien international sénégalais El Kabir Pène, la clé du succès résidera dans la profondeur du banc et la capacité de l'équipe à maintenir une intensité constante.

Dans une contribution transmise à l'APS, Pène a souligné la force de l'adversaire malien, qui a créé la surprise en éliminant la Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière édition. « C'est une équipe solide, ambitieuse et imprévisible », a-t-il affirmé. Pour l'actuel directeur des opérations du COJOJ Dakar 2026, l'apport des joueurs remplaçants sera déterminant. « L'une des clés de ce choc sera l'apport du banc, la capacité à maintenir l'intensité et à faire parler notre collectif », a-t-il précisé.

Ce duel entre les Lions et les Aigles, qui s'étaient déjà rencontrés en phase de poule, est bien plus qu'un simple match de basket. C'est une « bataille de fraternité, de talent et d'histoire partagée », selon Pène. Malgré un parcours difficile dans un groupe très relevé, le Sénégal a su se hisser en demi-finale. Pène a exprimé son optimisme quant à l'issue de la rencontre, espérant que la « brillance » manquant au drapeau malien soit celle qui guidera les Lions vers la victoire finale.