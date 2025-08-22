Sénégal: Le CROUS de Diamniadio, au coeur du don chinois pour les JOJ Dakar 2026

22 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C. G. DIOP

Le Centre régional des œuvres universitaires sociales de Diamniadio (CROUS-D) a été le principal bénéficiaire du matériel offert par la République Populaire de Chine au Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Plus d'un milliard de FCFA en équipements

La cérémonie officielle de remise a été présidée par l'Ambassadeur de Chine au Sénégal, en présence du Coordonnateur du Comité d'organisation, Ibrahima Wade, et de plusieurs présidents de fédérations sportives nationales.

Le don chinois, estimé à plus d'un milliard de francs CFA, est composé de milliers d'équipements variés. Une grande partie de ce matériel sera destinée au CROUS-D, qui abritera le plus grand village olympique des Jeux à travers l'Université Amadou Mahtar Mbow.

La Directrice générale du CROUS-D, Mme Fama Dieng Ndiaye, a salué l'initiative en soulignant « un acte fort de coopération et de soutien à la jeunesse sénégalaise ». Elle a rappelé que les étudiants seront « les premiers bénéficiaires de ces infrastructures et équipements qui resteront comme un héritage au-delà des Jeux ». Au-delà du renforcement des moyens logistiques de Dakar 2026, ce geste confirme la place stratégique du CROUS-D dans l'organisation. En accueillant le village olympique, Diamniadio s'impose comme un pôle central des Jeux et un lieu de rayonnement pour la jeunesse sénégalaise.

Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026 (31 octobre - 13 novembre) constitueront la quatrième édition estivale et la septième de l'histoire de cette compétition. Ils se dérouleront au Sénégal, répartis entre Dakar, Diamniadio et Saly. Ce sera le tout premier rendez-vous olympique jamais organisé sur le continent africain.

