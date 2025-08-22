Sénégal: TICAD 9 - Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Maire de Yokohama

Au troisième jour de sa visite au Japon, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à M. Takeharu Yamanaka, Maire de la ville de Yokohama, informa la présidence.

La rencontre s'est tenue en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), que Yokohama accueille pour la quatrième fois. Avec ses quatre millions d'habitants, la métropole japonaise s'impose comme une plateforme privilégiée du dialogue entre le Japon et l'Afrique, marquée par une forte ouverture à la coopération internationale.

M. Yamanaka a exprimé sa joie d'accueillir le Chef de l'État sénégalais et sa délégation, soulignant que cette visite constitue une étape importante dans le renforcement des liens entre Yokohama et le continent africain.

De son côté, le Président Diomaye Faye a salué l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a mis en avant l'exemplarité de la ville de Yokohama dans plusieurs domaines stratégiques : la gestion de l'eau, le traitement des déchets, l'aménagement urbain et les opérations portuaires. Il a également invité le Maire à envisager une coopération plus étroite avec les collectivités sénégalaises, dans un esprit de partage d'expertise et de bonnes pratiques.