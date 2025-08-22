Togo: Athlétisme - Le pays revient d'Accra avec 8 médailles

La délégation togolaise engagée aux championnats régionaux d'athlétisme tenus à Accra (Ghana) est rentrée à Lomé jeudi, forte d'une moisson de 8 médailles : 2 en or, 2 en argent et 4 en bronze.

Une performance saluée par les instances sportives nationales, et qui marque un nouveau tournant pour l'athlétisme togolais.

Figure de proue de l'équipe togolaise, Mackman Yoagbati confirme son statut. Spécialiste des 800 mètres, il a remporté l'or sur cette distance avec un temps de 1min49s24, dominant la concurrence avec autorité.

Mais il ne s'est pas arrêté là. Yoagbati a aussi décroché une médaille de bronze aux 1500 mètres, avec un chrono de 3min51s17, synonyme de nouveau record national, battant l'ancien temps de 3min53s.

Dans les épreuves techniques, Essohounamodom Tchalim s'est illustré en lancer de poids, décrochant l'or avec un jet de 16,60 mètres. Il ajoute à sa performance une médaille d'argent au lancer de disque, grâce à un lancer mesuré à 49,93 mètres.

Autre grande satisfaction pour le Togo : Fayza Issaka, spécialiste du saut en longueur, a offert à la délégation une médaille d'argent avec un bond à 6,23 mètres, une performance prometteuse à l'approche des grandes compétitions internationales.

Fière des résultats, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme (FTA), Falilatou Dogo, a salué l'engagement et la combativité des athlètes.

Elle a également annoncé que les préparatifs sont déjà en cours pour assurer une participation réussie du Togo aux championnats du monde d'athlétisme, prévus en septembre prochain au Japon.

Fayza Issaka représentera le pays lors de cette compétition mondiale, avec de grandes ambitions portées par la dynamique actuelle.