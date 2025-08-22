Sénégal: Audience avec le président de la Jica - A Yokohama, le chef de l'Etat vante les atouts du Sénégal

Le président de la République a reçu le 22 août 2025, en audience le Professeur Tanaka Akihiko, Président de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Japon.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information, cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer la solidité du partenariat entre les deux nations et de souligner plusieurs axes de coopération prioritaires : la construction de l'annexe du Centre de formation Sénégal-Japon à Diamniadio, un projet emblématique pour le développement des compétences et de la formation professionnelle ; l'approbation par le gouvernement japonais d'un ambitieux programme agricole en Casamance, région bénéficiant déjà du soutien japonais à travers la fourniture de deux machines de déminage ; l'intérêt marqué du secteur privé japonais pour les opportunités d'investissement au Sénégal, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'hydraulique, du numérique, de la santé et de l'agriculture.

«Au cours des discussions, le président de la République a souligné les atouts majeurs du Sénégal, parmi lesquels sa stabilité politique, l'attractivité de son environnement des affaires et sa position géographique stratégique, faisant du pays une porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique de l'Ouest et le continent africain dans son ensemble », lit-on dans le document.

Cette audience, explique-t-on, témoigne de la volonté partagée des deux parties de consolider une coopération dynamique, orientée vers la formation, l'innovation et le développement durable, au bénéfice des populations sénégalaises et japonaises.