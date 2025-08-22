Sénégal: Hausse de chiffre d'affaires dans les services, une baisse dans le commerce

En mai 2025, le secteur tertiaire est marqué par une hausse de 11,6% du Chiffre d'affaires (Ca) des services et un recul de 4,5% de celui du commerce en rythme mensuel, selon le tableau de bord de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), rapportée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La situation observée sur les services résulte de l'accroissement du CA du «Transport» (+45,3%), des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (+28,8%) et, dans une moindre mesure, des «Activités financières et d'assurance » (+6,2%) ainsi que de l'«Hébergement et Restauration » (+5,5%).

S'agissant du commerce, le fléchissement du Ca est consécutif à la baisse de celui du « Commerce de gros» (-11,6%) et du « Commerce de détail » (-2,6%) mais atténué par la progression du Ca du «Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (+1,6%).