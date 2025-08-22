Maroc: Le groupe marocain Mutandis annonce une baisse de 7% de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2025.

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe marocain Mutandis, qui opère dans le secteur des biens de consommation, s'est replié de 7% par rapport au premier semestre 2024.

Les indicateurs trimestriels au 30 juin 2025 ont en effet mis en relief un chiffre d'affaires consolidé de 902 millions de dirhams (MDH) contre 965 MDH au 30 juin 2024. La direction du groupe explique ce léger recul par « la fermeture de l'usine Ain Ifrane (panne industrielle) durant les 3 premiers mois du semestre ; l'effet change défavorable au 2eme trimestre 2025 (-8% sur la conversion du chiffre d'affaires du 2eme trimestre en dollar). »

Les produits d'hygiène ont connu une nette hausse des volumes à +9%, tirée essentiellement par les détergents liquides. Le chiffre d'affaires (CA) progresse de +2% à 373 MDH sur le semestre, en raison du changement du mix produits (plus de liquides) et formats (plus de grands formats). « Notre nouvelle usine de détergents liquides nous permet d'accompagner le basculement du marché vers les lessives liquides au détriment de la poudre et vers les grands formats au détriment des petits », souligne la direction du groupe Mutandis.

Concernant les boissons, leur CA se situe à 107 MDH, en baisse de 39% par rapport au premier semestre 2024. La direction de Mutandis estime que l'usine Ain Ifrane n'a fonctionné que 3 mois pendant le semestre (d'avril à juin) et n'a repris qu'à 65%-70% de sa capacité normative, suite à la double panne machine subie fin 2024. Une nouvelle ligne est attendue en septembre pour un retour à la pleine capacité au 4eme trimestre 2025. Selon toujours les responsables du groupe, les boissons à base de fruit ont connu un bon début de semestre, mais avec un mois de mars (Ramadan cette année) négativement impacté par la pluviométrie et les températures plus basses. « Au total, notent les dirigeants de Mutandis, les volumes des boissons sont en baisse de -41% sur le semestre. »

Quant aux produits de la mer, ils affichent un CA de 438 MDH (stable par rapport au 1er semestre 2024) Le chiffre d'affaires de Season est en hausse de +5% (+11% en dollars), tiré par la hausse des volumes (+7%). Une forte progression de Marine au Maroc (+60% en volume et +51% en CA), est signalée par les responsables du groupe. Néanmoins, les livraisons vers l'Afrique et l'Europe (principalement Anny) sont en recul de 10 MDH par rapport au 1er semestre 2024, par manque de stock en début d'année. L'effet change sur le CA en dollar est défavorable à -5% sur le semestre.

En perspectives, les dirigeants du groupe Mutandis avancent que l'activité devrait être meilleure au second semestre (normalisation de l'eau et démarrage des hydrolysats).