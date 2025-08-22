Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEI ouvre ses services ce week-end pour la réception des candidatures

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé, à travers un communiqué rendu public le 21 août 2025, l'ouverture exceptionnelle de ses services les samedi 23 et dimanche 24 août 2025, de 10h à 17h. Cette décision intervient dans le cadre de la réception des dossiers de candidature à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Consciente de l'importance de cette étape décisive du processus électoral, la CEI entend faciliter le dépôt des dossiers par les partis politiques, groupements, acteurs politiques et potentiels candidats. Elle invite également les électeurs à rester vigilants et informés tout au long de ce processus.

Afin de garantir une meilleure organisation et d'éviter les encombrements, la CEI demande à chaque déposant de communiquer la date de dépôt souhaitée au Secrétariat permanent de l'institution au moins 24 heures à l'avance. Cette mesure vise à fluidifier la réception des dossiers et à assurer un traitement efficace.

Dans son communiqué, la CEI rappelle que le bon déroulement du processus électoral repose sur le civisme et le sens de la responsabilité de tous les acteurs impliqués. Elle encourage ainsi les candidats et leurs représentants à se conformer aux directives établies pour éviter toute perturbation.

Pour toute information complémentaire, les acteurs concernés peuvent contacter le Secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90 aux postes 185, 142, 138 ou 113.

La Commission Électorale Indépendante réaffirme ainsi son engagement à assurer un processus électoral transparent, inclusif et ordonné, dans la perspective de l'échéance présidentielle du 25 octobre 2025.