Cote d'Ivoire: Distinction - Le Gal DA Pierre Alphonse décoré de la Médaille d'Or de la Gendarmerie nationale

L'Administrateur Général DA Pierre Alphonse, Directeur Général des Douanes, a été décoré de la Médaille d'Or de la Gendarmerie nationale, le jeudi 21 août 2025.

La distinction lui a été remise par le Général de Corps d'Armée Alexandre Apalo Touré, Commandant Supérieur de la Gendarmerie nationale, lors d'une cérémonie solennelle tenue à l'amphithéâtre Kraidy de l'École de Gendarmerie d'Abidjan.

Cette haute distinction traduit la reconnaissance de l'engagement constant du Directeur Général des Douanes au service de l'économie ivoirienne, mais aussi de la collaboration exemplaire qui unit depuis plusieurs années la Gendarmerie et l'Administration des Douanes.

Dans son allocution, le Général Apalo Touré a souligné que les Douanes ivoiriennes constituent « une force motrice pour la République de Côte d'Ivoire », grâce à leur rôle stratégique dans la mobilisation des ressources financières. Au nom du Ministre d'État, Ministre de la Défense, il a salué l'esprit républicain et la rigueur insufflée par le Général DA Pierre Alphonse à ses collaborateurs, en faisant d'eux des agents professionnels et disciplinés. « Cette médaille n'est pas un cadeau, mais le mérite d'un travail accompli », a-t-il affirmé, avant de remercier le récipiendaire pour son humilité et sa disponibilité.

Prenant la parole, le Général DA Pierre Alphonse s'est dit honoré par cette marque d'estime venant d'une institution aussi prestigieuse que la Gendarmerie nationale. Il a dédié cette médaille à l'ensemble des agents des Douanes, estimant qu'elle renforcera davantage les liens de coopération entre les deux institutions dans une dynamique de synergie au service de la Nation.

Il a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, au Ministre d'État, Ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, ainsi qu'au Général Alexandre Apalo Touré pour la confiance placée en sa personne.

La cérémonie, empreinte de solennité et de fraternité, s'est déroulée en présence de nombreux officiers généraux et supérieurs des deux corps, témoignant de l'importance accordée à cette reconnaissance.