Cote d'Ivoire: Bouaké/Conditionnement neutre des produits du tabac - La société civile veille au grain

En raison du projet d'Appui à la mise en oeuvre durable du conditionnement neutre en Côte d'Ivoire (Pamconci), le Comité/Club Unesco universitaire pour la lutte contre la drogue et autres pandémies (Clucod) et le Réseau des Ong actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire (Rocta-CI) ont organisé un atelier de renforcement des capacités, les 21 et 22 août 2025, à Bouaké dans la région de Gbêkê.

Cette activité, qui a réuni 25 acteurs clés de la lutte, portait sur le conditionnement neutre des produits du tabac ainsi que sur la mise en oeuvre de l'article 31 de la loi relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire, lequel reconnaît à la société civile le droit de se constituer partie civile.

À l'ouverture, Tall Fousseni, président du Conseil d'administration (Pca) du Clucod, a indiqué que cette rencontre visait à améliorer les connaissances des acteurs clés de la lutte antitabac et à bâtir des stratégies communes afin de réduire l'accès au tabac, en particulier auprès des jeunes et des femmes.

Mieux, le projet entend réduire considérablement la prévalence du tabagisme en renforçant l'information de la population sur les méfaits du tabac, à travers la mise en oeuvre effective du conditionnement neutre en Côte d'Ivoire. Ainsi, les administrateurs publics et privés, les institutions, les journalistes, les associations de lutte antitabac, les guides religieux, les leaders communautaires et les blogueurs ont été instruits sur plusieurs thématiques en lien avec cette lutte.

Il s'agit notamment des spécificités et avantages du guide d'opposition aux mises en garde sanitaires ; de la constitution des associations de lutte antitabac en partie civile ; du rôle de la société civile dans la mise en oeuvre du conditionnement neutre du tabac, afin de contrer les agissements de l'industrie du tabac au sens de l'article 5.3 de la Cclat ; ainsi que de la surveillance et du suivi des mesures adoptées.

Notons que cet atelier a enregistré la participation des ministères de la Santé et du Commerce, ainsi que de juristes.