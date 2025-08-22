Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Jean-Louis Billon n'est plus le délégué de Dabakala 1

22 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a annoncé un changement majeur dans ses structures locales. Par une décision du président du parti et à la suite d'une analyse approfondie, Touré Tiémoko Justin a été nommé Délégué par intérim de la Délégation départementale de Dabakala 1. Il succède ainsi à Jean-Louis Billon, qui occupait cette fonction.

Cette nomination fait suite à une actualité politique importante : Jean-Louis Billon, en sa qualité d'ancien ministre du Commerce, a déposé son dossier de candidature pour l'élection présidentielle de 2025 auprès de la Commission électorale indépendante (Cei), le jeudi 21 août 2025.

Dans un communiqué signé le même jour par son service de communication, le Pdci-Rda a exprimé sa gratitude envers son ancien délégué. Le parti a salué son dévouement et son engagement sans faille pour le développement de la région et l'implantation du parti à Dabakala. Son mandat a été qualifié de "moment important dans la vie politique de la région".

Touré Tiémoko Justin, qui prend désormais la tête de la délégation, aura pour mission de poursuivre les initiatives en cours. Il devra également maintenir l'unité du parti et renforcer son implantation locale en vue des futures échéances politiques. Cette nomination s'inscrit dans la volonté du Pdci-Rda de renforcer ses structures de terrain pour garantir le succès de ses actions politiques et sociales.

