Cote d'Ivoire: Ligue 2/Assemblée générale ordinaire - Agir Fc de Guibéroua, rien que la montée

Les dirigeants d'Agir Football club étaient en Assemblée générale ordinaire, le mercredi 20 août 2025, à l'Inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Guibéroua. Cela, en présence du président du Conseil d'administration (Pca), Armand Désiré Gohourou.

Après la validation des 10 points de l'ordre du jour comportant le bilan moral et financier sans oublier les perspectives de la prochaine saison, quitus a été donné au président du comité exécutif piloté par Dao Mamadou pour poursuivre les objectifs du club. Et pour cette saison 2025-2026 qui s'ouvre ce vendredi 22 août, la montée en Ligue 1 de l'équipe masculine est l'unique priorité.

L'équipe féminine qui évolue déjà en première division du football féminin et qui a terminé à la 7e place sur 14 la saison dernière, au terme de sa première participation, devra viser les quatre meilleures places cette saison. « Nous avons fait des recrutements et nous aurions voulu vous présenter les nouvelles recrues, mais ils sont présentement en préparation... Cette année, nous avons réuni tout ce qu'il faut pour permettre au club de connaître enfin cette ascension », a souhaité le président Dao Mamadou.

Une ambition à laquelle adhère les habitants de Guibéroua présents à cette assemblée. « Pour atteindre cet objectif, vous devez rester unis derrière votre club », a indiqué Yssouf Diabaté, le président de la Ligue de football amateur de la Fédération ivoirienne de football (Fif) qui représentait le Comité exécutif de la Fif. « Je vous encourage à demeurer unis, engagés et rigoureux dans la gestion de votre club, car c'est ensemble que nous pourrons relever les défis et offrir à notre jeunesse des opportunités d'épanouissement et de réussite à travers le football », a-t-il insisté.

Yssouf Diabaté a profité de cet instant pour rappeler les réalisations de la présidence d'Idriss Diallo, qui a réalisé 13 points sur les 14 promesses faites pendant sa campagne.

Dans les divers, les membres de ce club sont revenus sur la nécessité pour Guibéroua de bénéficier d'infrastructures sportives afin de permettre à leur formation de recevoir ses matchs à domicile. Pour eux, cela suscitera plus d'engouement au niveau local et pourrait augmenter la quote-part de leur formation qui s'élevait seulement à 200 000 Fcfa la saison écoulée. Le recrutement des fils de la région au sein de Agir Fc a également été relevé.