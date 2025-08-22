Ile Maurice: Intelligence artificielle - Entre promesses et risques

L'intelligence artificielle (IA) pourrait transformer les soins médicaux, mais son utilisation comporte des risques si elle n'est pas encadrée. C'est ce qu'a déclaré Avinash Ramtohul, ministre de la Technologie de l'information, de la communication et de l'innovation, le mardi 19 août, à l'Anna Medical College, Montagne-Blanche.

Lors de cette rencontre destinée à échanger avec les médecins, étudiants et membres du personnel, il a mis en garde contre les conséquences possibles d'une IA mal utilisée. Les résultats fournis par ces technologies peuvent être discriminatoires si les données sont biaisées. Dans certains cas, un usage inapproprié pourrait même contrevenir à la Constitution. Pour le ministre Ramtohul, il est donc important de mettre en place des garde-fous afin de protéger les citoyens, tout en faisant place à l'innovation.

Le ministre a également abordé le sujet de l'IA générative, capable de créer des images ou des vidéos montrant des personnes dans des situations fictives. Selon lui, la diffusion de ce type de contenu peut nuire à la réputation des individus et engendrer des risques sociaux. «Tout ce qui se passe dans le monde numérique a un impact direct sur le monde physique», a-t-il rappelé.

Malgré ces précautions, le ministre Ramtohul a souligné que l'IA peut offrir des applications concrètes dans le domaine médical. Il a cité, par exemple, des assistants numériques capables d'accompagner les patients pour des tests de base ou de fournir des évaluations initiales, à l'image de certaines applications comme Babylon Health. Ces outils viendraient en complément du travail des médecins et contribueraient à alléger la charge du personnel médical, des initiatives déjà amorcées à Maurice.

Enfin, le ministre Ramtohul a présenté les approches internationales en matière de régulation. Il a expliqué que l'Union européenne privilégie un cadre législatif basé sur l'équité, la transparence et la responsabilité tandis que le RoyaumeUni adopte une approche fondée sur des principes. Pour Maurice, il a annoncé un modèle hybride combinant législation et supervision réglementaire, avec la participation du secteur privé via des comités et groupes de travail.