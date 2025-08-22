Ile Maurice: L'ASP Seewoo arrêté pour avoir perçu Rs 35 M sur son compte

Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Reward Money, une équipe d'enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) s'est rendue au domicile de l'assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo, ancien chef de la Special Intelligence Cell de la Special Support Unit (SSU) sous l'ère de l'excommissaire de police (CP), Anil Kumar Dip. Il a été interrogé pendant plusieurs heures avant d'être arrêté sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent.

Âgé de 54 ans et habitant de Montagne Longue, Rajcoomar Seewoo, auparavant posté à la Special Intelligence Cell de la SSU et actuellement affecté à l'Eastern Division, a été arrêté, hier, sous une charge provisoire de blanchiment d'argent en vertu des articles 36(1)(b) et 38 de la FCC Act.

De septembre 2024 à ce jour, une somme de Rs 34,75 millions a été versée sur son compte bancaire comme Reward Money, destinée à être distribuée aux informateurs. La FCC soupçonne que la totalité de cette somme, qui a été réclamée, n'a pas été remise aux informateurs. Des retraits d'un montant de Rs 1 million ont été effectués de son compte en novembre 2024 pendant plusieurs jours.

Son arrestation intervient après celles de plusieurs officiers qui dirigeaient d'autres unités policières, dont l'assistant commissaire de police (ACP) Lilram Deal de la Counter Anti-Terrorism Unit, l'ACP Dunraz Gangadin et le SP Ashik Jagai de la Special Striking Team.

L'officier avait servi au sein de la SSU Special Intelligence Cell à l'époque du commissaire Dip jusqu'en décembre dernier quand, avec l'arrivée du nouveau CP, Rampersad Sooroojebally, l'unité avait été démantelée. Il est également connu pour avoir été affecté à l'Anti-Robbery Squad (ARS), où il s'était distingué lors de diverses interventions, notamment des coups de filet contre des saisies de drogue, des confiscations d'armes illégales et des arrestations de récidivistes dangereux.

Cependant, son parcours n'a pas été exempt de controverses. Pendant la pandémie de Covid-19, son nom avait été associé à des critiques sur la gestion de certaines opérations de l'ARS. Un cas marquant concerne les frères Billy et Ricardo Samrandine, alors âgés de 46 ans et 39 ans, victimes d'une intervention policière musclée au petit matin du 24 mars 2020 au domicile familial.

Une équipe de la Tornado Squad, de l'ARS et de la Special Mobile Force avait fait irruption, recourant à la force, y compris contre les femmes et les enfants, et utilisant notamment des matraques électriques. Ces événements avaient suscité de vives critiques de la part de la société civile, dénonçant un usage disproportionné de la force et des pratiques perçues comme des abus de pouvoir.

Plusieurs voix avaient alors remis en question la culture d'impunité au sein de certaines unités de police à l'époque de l'ancien CP, Mario Nobin. L'ARS, surnommée Rottweiler, avait été démantelée par le CP Khemraj Servansingh, après plusieurs plaintes émanant de policiers concernant les «privilèges» supposés accordés à cette unité.

Créée en 2015 avec une douzaine d'anciens membres de la SSU, l'ARS avait pour mission initiale de patrouiller discrètement en civil pour collecter des informations sur des affaires de vol, permettant à la Criminal Investigation Division (CID) de concentrer ses efforts sur les dossiers prioritaires.

En 2017, avec l'arrivée des officiers de police comme Seewoo et Jeean, et un renforcement des effectifs et des ressources, les missions de l'unité se sont étendues. L'ARS s'est spécialisée dans la traque de criminels, qu'elle remettait ensuite aux équipes de la CID ou de la Major Crime Investigation Team pour interrogatoires et démarches judiciaires.

Cependant, des voix critiques se sont rapidement fait entendre lorsque l'ARS a commencé à travailler en parallèle avec le National Security Service, en transmettant quotidiennement des rapports à l'ex-CP, Mario Nobin, ou au Deputy Commissioner of Police Jhugroo, suscitant interrogations et méfiance au sein de la hiérarchie.

Avec l'arrestation de l'ASP Seewoo, l'enquête sur le Reward Money franchit une nouvelle étape. L'affaire suit son cours et d'autres actions pourraient être entreprises dans les prochains jours.