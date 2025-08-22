Ile Maurice: Le diocèse appelle à la vigilance

Le diocèse de Port-Louis déplore une série de cambriolages survenus ces derniers jours dans plusieurs lieux de culte. Quatre paroisses ont été visées : Saint-Joseph à Terre-Rouge, Saint-François-Xavier à Port-Louis, Sainte-Croix et la Cathédrale Saint-Louis.

Si aucune vie n'a été menacée, des dommages matériels ont été constatés dans ces espaces sacrés, lieux de prière et de recueillement. Pour l'Église catholique, ces actes ne se limitent pas à de simples vols : ils choquent profondément le sentiment religieux des Mauriciens.

Face à cette situation préoccupante, l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, a pris contact avec les autorités policières. Dans une communication adressée au clergé ce matin, il a invité les paroisses à renforcer la sécurité de leurs églises et des espaces paroissiaux.

Le diocèse insiste sur l'importance de protéger ces lieux ouverts à tous, porteurs de paix et d'espérance, afin que les fidèles puissent continuer à s'y recueillir en toute sérénité.