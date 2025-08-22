Ile Maurice: Appel à une marche contre la réforme

La contestation de la réforme relevant l'âge de la pension universelle à 65 ans continue de prendre de l'ampleur. La plateforme Pa touss nu pension 60 an a annoncé, lors d'une conférence de presse hier, l'organisation d'une marche citoyenne le samedi 30 août. Le cortège débutera à 11 heures devant l'église St-Jean, pour se diriger à Arab Town, à Rose-Hill. Le rassemblement débutera à 9 heures devant l'église de St-Jean.

Pour les membres du collectif, cette réforme constitue une trahison envers le peuple mauricien. Linda Lam a dénoncé une décision «injuste» et a averti que «lepep pena Alzheimer. Nou pou rapel dan 4 an», rappelant que le combat en Cour suprême n'est qu'une première étape. D'autres intervenants ont fustigé un gouvernement qualifié de «menteur», qui «promet une chose et fait son contraire».

Bruneau Laurette a comparé l'attitude du régime actuel à celle de l'ancien gouvernement, estimant que le pays est géré comme une entreprise capitaliste. Quant à Me Sanjeev Teeluckdharry, il a critiqué la justification fondée sur l'évaluation de Moody's alors qu'il a rappelé que la mesure n'avait pas été évoquée dans le discours présidentiel du gouvernement. Ingrid Charoux a parlé d'un «peuple trahi».

La plateforme appelle ainsi la population à se mobiliser massivement pour «défendre un droit acquis» et rappeler au gouvernement que «la voix citoyenne» doit primer.