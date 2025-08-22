Afrique Centrale: Reprise des pourparlers à Doha - Persistance des combats sur les fronts entre FARDC et M23/AFC

Le gouvernement de la RDC et les rebelles de l'AFC/M23 reprennent cette semaine les négociations de paix à Doha, au Qatar, alors même que les combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et la rébellion s'intensifient sur le terrain, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon des sources proches des négociations, les délégations des deux parties sont arrivées à Doha le jeudi 21 août. Jusqu'à ce vendredi matin, aucune information n'a été divulguée quant à la composition de la délégation gouvernementale. Celle du M23, en revanche, est principalement composée d'experts techniques.

Avant leur arrivée, la médiation a transmis aux deux parties un projet d'accord de paix global afin qu'elles puissent en prendre connaissance.

Sur son compte X, Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, a salué la poursuite des négociations entre la RDC et l'AFC/M23, facilitées par le Qatar. Selon lui, ces pourparlers, qui s'appuient sur la Déclaration de principes signée en juillet dernier, représentent une étape cruciale vers un accord de paix susceptible d'offrir enfin aux communautés de la région la possibilité de vivre en paix après des décennies de conflit.

Les États-Unis ont par ailleurs réitéré leur appel à une cessation immédiate des violences contre les civils et ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour respecter les engagements en faveur de la paix et de la stabilité.

Il y a près de deux mois, Washington a conduit des négociations entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion M23/AFC. Ces négociations ont abouti, le 27 juin, à la signature d'un accord visant à mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC, où, selon plusieurs rapports d'experts de l'ONU, le Rwanda aurait déployé ses troupes en soutien au groupe rebelle M23.

La cérémonie de signature de cet accord avait été présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en présence de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais.

Des négociations sur fond de combats sur le terrain

Pendant que les politiques parlent de paix à Doha, sur le terrain des opérations dans les Kivu, les affrontements s'intensifient entre les rebelles appuyés par le Rwanda et l'armée congolaise, soutenue par des combattants locaux Wazalendo.

Depuis le 20 août, la localité de Kahumiro, située dans la zone du parc national des Virunga, près de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), est le théâtre de violents affrontements opposant les rebelles AFC/M23 aux combattants Wazalendo et à des présumés éléments des FDLR.

Selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23, sous le commandement de Makenga, ont lancé une opération de traque contre des présumés rebelles FDLR.

L'armée congolaise a dénoncé, dans un communiqué officiel publié le 19 août, une série d'attaques des rebelles du M23/AFC contre ses positions dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, où plusieurs sites ont également été pris pour cibles ces derniers jours.

L'armée qualifie ces offensives de « violation flagrante des accords de paix de Washington et de la Déclaration de principes de Doha », qui visent à instaurer une paix durable dans l'Est du pays.