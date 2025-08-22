Congo-Kinshasa: Volley-Coupe du Congo - Deux matchs, deux victoires pour les Aigles du Congo

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le VC Les Aigles du Congo a enchaîné un deuxième succès d'affilée en dominant, jeudi 21 août, le VC ECOVO sur le score de 3 sets à 0 (25-13, 25-18, 25-20).

Cette rencontre, comptant pour la deuxième journée de la XXIe édition de la Coupe du Congo de volleyball, s'est jouée au gymnase de la Police.

La même journée, chez les hommes, Le CCI s'est incliné face au SM Sanga Balende sur le score de 2 à 3 (25-23, 19-25, 17-25, 25-19, 10-15).

Le VC Impalas a été battu par la PNC sur la marque de 0 à 3 (14-25, 10-25, 13-25).

En version féminine :

Le VC Police/Kolwezi s'est incliné 2 à 3 face à Forces du Progrès (25-16, 19-25, 16-25, 26-24, 9-15).

Le VC Lupopo a perdu contre La Gracia sur le score de 0 à 3 (9-25, 10-25, 6-25).

Classements provisoires

En version Masculine

Groupe A

1. Green Team (Kinshasa) : 3 pts, 1 MJ,

2. Sanga Balende (Kasai-Oriental): 2 pts, 2 MJ,

3. Centre Culturel d'Ituri (Ituri) : 1 pt, 1 MJ,

Groupe B

1. Garde Républicaine (Kinshasa) : 3 pts, 1 MJ,

2. Police (Haut-Katanga) : 3 pts, 1 MJ,

3. Impalas (Sud-Ubangi) : 0 pt, 1 MJ,

4. Espoir de Kindu (Maniema) : 0 pt, 1 MJ,

Groupe C

1. Les Aigles du Congo (Kinshasa) : 6 pts, 2 MJ,

2. Emmanuel (Lualaba) : 0 pt, 0 MJ,

3. Ecovo (Haut-Katanga) : 0 pt, 1 MJ,

4. Dynamique (Sud-Ubangi) : 0 pt, 1 MJ,

Groupe D

1. Madaka (Kinshasa) : 3 pts, 1 MJ, 3 SP, 0 SC, 75 PP & 50 PC

2. Espoir (Kinshasa) : 0 pt, 0 MJ, 0 SP, 0 SC, 0 PP & 0 PC

3. Pancréas (Kongo Central) : 0 pt, 0 MJ, 0 SP, 0 SC, 0 PP & 0 PC

4. Jack (Kasaï Central) : 0 pt, 1 MJ, 0 SP, 3 SC, 50 PP & 75 PC

En version Féminine

Groupe A

1. Les Aigles du Congo (Kinshasa) : 2 pts, 1 MJ,

2. Force du Progrès (Haut-Katanga) : 2 pts, 1 MJ,

3. Canon de N'djili (Kinshasa) : 1 pt, 1 MJ,

4. Police (Lualaba) : 1 pt, 1 MJ,

Groupe B

1. La Gracia (Kinshasa) : 6 pts, 2 MJ, 6 SP, 0 SC, 150 PP & 67 PC

2. La Loi (Kinshasa) : 3 pts, 1 MJ, 3 SP, 0 SC, 75 PP & 36 PC

3. Lupopo (Haut-Katanga) : 0 pt, 1 MJ, 0 SP, 3 SC, 25 PP & 75 PC

4. Ouragan (Kinshasa) : 0 pt, 2 MJ, 0 SP, 6 SC, 68 PP et 150 PC

Des matches à suivre ce vendredi 22 août 2025

Chez les Dames

12 h00, Lupopo (Haut-Katanga) vs La Loi (Kinshasa)

14 h00 , Police (Lualaba) vs Les Aigles du Congo (Kinshasa)

Messieurs

16 h00, Pancréas (Kongo-Central) vs VC Espoir (Kinshasa)

18 h00, Espoir de Kindu (Maniema) vs Impalas (Sud-Ubangi)

20 h00, Emmanuel (Lualaba) vs Dynamique (Sud-Ubangi

