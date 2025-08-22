Congo-Kinshasa: Clément Bavukahe se réjouit de la formation et de la scolarisation de 200 jeunes de Munigi grâce au projet de réduction des violences communautaires

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'organisation Programme d'Appui à la Lutte contre la Misère (PAMI) a clôturé, il y a quelques jours, un projet de réduction des violences communautaires ayant ciblé au moins 200 jeunes, filles et garçons, affectés par les conflits armés dans le groupement de Munigi, situé dans le territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

Intitulé « Activités génératrices de revenus, formation professionnelle et scolarisation à Munigi », ce programme, d'une durée de six mois, a été mis en oeuvre avec le soutien financier de la MONUSCO, à hauteur de plus de 96 000 dollars américains. Il visait à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les violences intercommunautaires et à offrir des alternatives pacifiques aux jeunes exposés à l'instabilité et à la marginalisation.

Invité de Radio Okapi, ce vendredi 22 août, Clément Bavukahe Ntaboba, coordonnateur de l'ONG PAMI, s'est réjoui de l'impact de ce projet dans la communauté: /sites/default/files/2025-08/08._22082025-p-invite-goma-clementpamisurprojetcvrmonusco-cps-munigiweb.mp3

Les bénéficiaires ont participé à des ateliers de sensibilisation, des formations en leadership communautaire, ainsi qu'à des activités socio-éducatives visant à promouvoir la tolérance, la paix et la non-violence.

Ce projet s'inscrit dans les efforts plus larges de stabilisation post-conflit dans l'Est de la RDC, où les jeunes sont souvent les premières victimes des violences, mais aussi des acteurs clés du changement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.