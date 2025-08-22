Ile Maurice: La rue Brabant bientôt réaménagée ?

La rue Brabant, à Port-Louis, reste l'un des points noirs de la capitale en matière de sécurité routière. Les accidents y sont fréquents, et les habitants réclament depuis des années des mesures concrètes pour protéger les piétons et réguler la circulation.

Cette situation a conduit à un drame. Une habitante de 76 ans, Afroz Sakun, est décédée le 30 juin à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, deux semaines après avoir été percutée par un motocycliste près de la rue Pamplemousses, en face d'un arrêt d'autobus. Le choc est survenu tôt le matin du 17 juin, alors que la victime traversait la route. Malgré une tentative d'évitement du conducteur, l'accident a été inévitable.

Face à ces risques, le ministère des Transports terrestres a présenté un premier design pour le tronçon situé près de la mosquée. L'objectif est de sécuriser les piétons et de réduire la vitesse des véhicules dans cette zone très fréquentée. Avant toute mise en oeuvre, le projet doit toutefois obtenir l'aval de la Traffic Branch de la police et de la Road Development Authority, chargées d'évaluer sa faisabilité et son efficacité.

En attendant ces validations, les habitants suivent le projet avec attention. «C'est une bonne chose. Trop de voitures roulent vite ici et cela met tout le monde en danger», souligne Balakrishna, habitant du quartier. D'autres rappellent les risques quotidiens pour les piétons. «Plusieurs fois, j'ai vu des enfants et des personnes âgées qui ont failli se faire heurter. Il est temps que des changements soient apportés», raconte un propriétaire de magasin.