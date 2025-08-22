Ile Maurice: Du champ à l'étal - Seules les pommes de terre locales pourront être vendues

Depuis la mi-juillet, la récolte de pommes de terre locales est en cours. L'Agricultural Marketing Board (AMB) a annoncé qu'à compter du 25 août et jusqu'en décembre, la vente de ces produits sera limitée au National Wholesale Market, tandis que les importations devront passer exclusivement par l'AMB de Moka.

Pour faire respecter cette mesure, des officiers de l'AMB contrôleront la provenance des produits et sanctionneront toute vente hors de ces points. La production locale a atteint 15 000 tonnes, plus de 12 000 tonnes d'importations ont déjà été enregistrées et 1 500 tonnes supplémentaires sont en cours de distribution auprès des revendeurs.

L'AMB prévoit d'étendre ce dispositif aux oignons dès que la production locale sera suffisante, afin d'assurer un suivi continu des produits cultivés sur l'île et de mieux réguler le marché.