Ethiopie: PM Abiy - L'État Medemer prouve qu'il est un modèle de gouvernement distinct et efficace

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed (PhD) a souligné que l'État Medemer se distingue des autres formes de gouvernement tant par ses résultats que par ses processus, le décrivant comme un modèle de gouvernement qui produit des résultats tangibles pour le peuple éthiopien.

Lors d'un entretien exclusif avec Fana Media Corporation (FMC) à propos de son nouveau livre The Medemer State, le Premier ministre a expliqué que l'objectif central de ce modèle est de faire progresser l'Éthiopie vers les aspirations de ses citoyens plutôt que de servir les intérêts étroits d'individus ou de groupes.

Il a déclaré que les capacités et les responsabilités doivent être consolidées afin de parvenir à une prospérité universelle, ajoutant que l'État Medemer garantit que tous les citoyens éthiopiens participent aux affaires nationales, tandis que les régions, autrefois considérées comme des partenaires, sont devenues des propriétaires à part entière du pays.

M. Abiy a souligné que des efforts étaient déployés pour établir une relation équilibrée entre le gouvernement et les citoyens afin de mettre en place un système sain. Il a averti qu'une liberté excessive peut conduire au chaos, tandis que la concentration de tous les pouvoirs au sein du gouvernement risque de conduire à la dictature. L'État de Medemer, a-t-il dit, évite ces deux extrêmes en tirant sa légitimité d'élections démocratiques.

Le Premier ministre a noté que l'État Medemer est guidé par la poursuite d'une « hauteur imaginaire », encourageant la nation à regarder au-delà des réalisations déjà accomplies et à s'efforcer d'accomplir de plus grands progrès. Il a souligné que l'une des caractéristiques de cette pensée gouvernementale est sa capacité à traduire les visions et les rêves planifiés en réalité.

Le leadership est une autre caractéristique de l'État Medemer, a ajouté M. Abiy, citant la façon dont le gouvernement a transformé des défis tels que la pandémie de Covid-19 en opportunités de progrès.