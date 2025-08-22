Ethiopie: La commission du dialogue national organise des consultations avec la communauté de la diaspora

Addis Ababa — La Commission nationale de dialogue éthiopienne organisera bientôt des consultations visant à définir l'ordre du jour et à élire les représentants de la diaspora éthiopienne en Amérique du Nord et au Canada.

La Commission nationale de dialogue a tenu une conférence de presse pour les médias concernant les activités qu'elle entreprend actuellement.

Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de la commission, Tibebu Tadesse, a déclaré que la commission mettait tout en oeuvre pour garantir l'inclusivité et la participation au processus.

Il a indiqué que la commission s'engageait auprès des Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne, ainsi que des institutions et des associations situées à l'étranger.

À cet égard, le porte-parole a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour organiser prochainement des élections représentatives en Amérique du Nord et au Canada.

Il a également mentionné que la commission facilitera les possibilités de participation des membres de la diaspora en personne et en ligne, ajoutant qu'un processus d'inscription est actuellement en cours pour aider à la préparation des salles de réunion et de la logistique.

M. Tibebu a indiqué que l'établissement de l'ordre du jour et les élections des représentants en Amérique du Nord auront lieu le 30 août 2025. L'événement canadien suivra celui de l'Amérique du Nord.

Il a exhorté toutes les parties à participer activement pour que le processus soit couronné de succès.

En outre, le porte-parole a déclaré que des préparatifs sont en cours pour inclure dans le dialogue national les citoyens qui sont actuellement en détention légale, avec une réponse positive du ministère de la justice et de l'administration fédérale des prisons.

Il a également rappelé que le processus de consultation organisé par la commission en Afrique du Sud avait été couronné de succès à tous égards.

Le dialogue national éthiopien représente une initiative cruciale destinée à s'attaquer aux divisions politiques, sociales et ethniques profondément ancrées qui affectent la nation depuis de nombreuses années.

L'initiative est menée par la Commission du dialogue national éthiopien (ENDC), une entité autonome créée par le gouvernement en 2021.

L'objectif principal du dialogue national est de promouvoir un consensus national sur les questions nationales clés et d'établir un forum de discussion transparent.