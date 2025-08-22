Afrique: Le Japon lance une « zone économique » reliant l'Asie au continent

Addis Ababa — Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a proposé mercredi la création d'une zone économique reliant l'océan Indien à l'Afrique, alors que le pays cherche à jouer un rôle plus important sur le continent africain.

M. Ishiba, qui a donné le coup d'envoi de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Yokohama, près de la capitale Tokyo, s'est engagé à renforcer les affaires et les investissements dans la région et à promouvoir le libre-échange en reliant la région de l'océan Indien au continent africain.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a proposé de créer une « zone économique » reliant la région de l'océan Indien et l'Afrique, selon un rapport de Kyodo News.

Il s'est engagé à former 30 000 experts africains en intelligence artificielle au cours des trois prochaines années et a annoncé un nouveau cadre impliquant les gouvernements, les industries et les universités pour soutenir le libre-échange.

M. Ishiba a déclaré que le Japon partagerait son expertise numérique pour « co-créer des solutions » aux défis de l'Afrique.

Les cours seront proposés dans de nombreuses universités au Kenya, en Ouganda et dans d'autres pays, et se concentreront sur des domaines tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et la logistique.

Il a mis l'accent sur la connectivité régionale et interrégionale : « Je lancerai une initiative de zone économique océan Indien-Afrique » pour stimuler l'intégration et la croissance industrielle.

Le Japon formera également quelque 35 000 personnes dans les domaines de la santé et de la médecine.

Le Japon dirige la TICAD depuis 1993, organisée conjointement par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine.

Le sommet, qui se tient du 20 au 22 août, se concentre sur la paix et la stabilité, la croissance économique et le développement social, ainsi que sur une série d'événements parallèles portant sur des questions critiques d'intérêt mutuel.

Le Japon entretient des relations diplomatiques avec les 54 nations africaines reconnues par les Nations unies en tant que partenaires de sa diplomatie et de sa coopération. Tous ces pays font également partie de la TICAD, selon le ministère des affaires étrangères de Tokyo.