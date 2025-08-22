Gambie: Les Forces Armées du pays (GAF) congédient 7 soldats

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) souhaitent informer le grand public que sept de leurs membres ont été officiellement congédiés avec effet immédiat pour des actes constituant une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contraires à l'article 78 (1) de la Loi de 1985 sur les Forces Armées de la Gambie (GAFA), chapitre 19:01, volume IV, Lois Révisées de la Gambie. Leur renvoi fait suite à une enquête interne menée sur des violations graves du code de conduite opérationnel et de la discipline militaire.

Cette mesure fait suite à la saisie de deux bateaux à grande vitesse privés et d'un yacht les 14 mai, 5 et 12 juin 2025, en lien avec des activités compromettant la sécurité nationale et l'intégrité de nos opérations navales.

Les enquêtes menées par les services de renseignement militaire, en collaboration avec les agences de sécurité compétentes, ont trouvé des preuves irréfutables d'une faute délibérée et coordonnée. Parmi les conclusions figuraient :

a. La préparation et le lancement non autorisés de deux bateaux à moteur privés.

b. L'analyse des données des antennes-relais et des transmissions révélant l'implication directe du personnel congédié.

c. Des déclarations certifiées et l'observation de mouvements coordonnés entre les personnes impliquées.

d. La réception de faveurs financières et d'autres avantages matériels, notamment des béliers lors de la fête de la Tabaski.

e. Intégrité opérationnelle compromise et trahison des devoirs assignés.

Il a notamment été établi que ces personnes avaient aidé un réseau clandestin opérant sous le couvert de la société ALTIMA SEA SPORT LIMITED, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour des activités incompatibles avec son objectif déclaré.

En conséquence, les personnes suivantes ont été congédiées des Forces Armées de la Gambie (GAF) avec effet immédiat :

a. Lieutenant (N) Abba Nyassi

b. Premier maître de flotte (FCPO) Musa Dampha

c. Adjudant de 2e classe (WO2) Ismaila Jobe

d. Premier maître (CPO) Musa Jammeh

e. Premier maître (CPO) Alagie Secka

f. Premier maître (CPO) Ebou Marong

g. Matelot de 1re classe (LS) Lamin DK Sanneh

Les personnes congédiées ont agi en violation directe de l'éthique militaire, du serment de service et de la confiance nationale. Leur présence continue dans les forces armées, en particulier au sein de la marine, constituerait un risque évident et inacceptable pour la sécurité opérationnelle et l'intégrité de la mission.

Les Forces Armées de la Gambie appliquent une politique de tolérance zéro envers toute forme de collusion, de corruption ou de compromission de nos valeurs fondamentales. Les actions de ces individus ne constituaient pas des erreurs de jugement isolées, mais des actes organisés et prémédités qui ont sapé la confiance du public et l'intégrité du service.

Cette mesure décisive souligne l'engagement indéfectible des Forces Armées de la Gambie à faire respecter la discipline, à maintenir les normes professionnelles et à préserver l'intégrité de l'institution. Les dirigeants des Forces Armées tiennent à rassurer le public sur le fait que toute forme d'indiscipline ou de mauvaise conduite ne sera nullement tolérée et que des mesures appropriées seront toujours prises en vue de la préservation de l'image, des valeurs et de l'efficacité opérationnelle des Forces Armées de la Gambie.

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) restent déterminées à remplir leur devoir de défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Gambie, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de discipline militaire et de confiance publique.

